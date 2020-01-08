"Америка и мир не могут позволить себе войну" Пелоси

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сообщила во вторник, что следит за ситуацией с обстрелом используемых США баз в Ираке и призывает Иран прекратить насилие, а администрацию США - положить конец "ненужным провокациям".

"Внимательно слежу за ситуацией после бомбардировок, направленных против американских войск в Ираке. Мы должны обеспечить безопасность наших военнослужащих, включая прекращение ненужных провокаций со стороны администрации [США] и требование, чтобы Иран прекратил насилие", - написала она у себя в Twitter.

"Америка и мир не могут позволить себе войну", - подчеркнула спикер.,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Сенатор-республиканец Рэнд Пол (от штата Кентукки) считает, что администрация США должна перенести любые обсуждения о военных действиях против Ирана в Конгресс. "Необходимо остановить эскалацию, пока это не привело к очередной бесконечной войне на Ближнем Востоке, - отметил законодатель в Twitter.