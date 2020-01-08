Зариф назвал действия Ирана пропорциональным ответом США

Действия Ирана являются пропорциональным ответом США на убийство генерала Касема Сулеймани, удар нанесен по базе, с которой был атакован военный. Об этом в среду заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Иран предпринял пропорциональные действия в рамках статьи 51 устава ООН, нанеся удар по базе, с которой было совершено трусливое нападение на наших граждан и высших должностных лиц", - написал он в Twitter.

Иран не стремится к войне, но "будет защищать себя против любой агрессии", подчеркнул Зариф.