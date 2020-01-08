В результате ракетных ударов по базам США сгорели американские самолеты: ИРНА

Иранское информационное агентство “IRNA” со ссылкой на свои источники сообщает, что в результате ракетных ударов Ирана по военным базам США в Ираке сгорели американские самолеты.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на IRNA, в результате целевых ударов по военной базе Эйн-аль-Асад американские самолеты оказались в огне.

Иран запустил баллистические ракеты в направлении баз дислокации военнослужащих США в Ираке. Ракеты класса “Земля-Земля” были выпущены в направлении базы Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базы в Эрбиле, где расположен военный контингент вооруженных сил США.

Президент США Дональд Трамп обещал выступить с заявлением. “Все в порядке. Ракеты были выпущены с территории Ирана в направлении двух военных баз в Ираке. Сейчас уточняется, есть ли пострадавшие и размер ущерба, но все в порядке. Я выступлю с заявлением”, - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.