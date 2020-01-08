Иран обстрелял баллистическими ракетами военные базы США в Ираке

Иран выпустил 15 баллистических ракет в направлении баз дислокации военнослужащих США в Ираке, 11 из которых поразили цели. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Агентство “Reusters” со ссылкой на Центральное командование вооруженных сил США.

Отмечается, что атака велась в два этапа с разницей в час.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале операции по отместке за убийство генерала Касема Солеймани. Ракеты класса “Земля-Земля” были выпущены по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент вооруженных сил США.

Президент США Дональд Трамп обещал выступить с заявлением. “Все в порядке. Ракеты были выпущены с территории Ирана в направлении двух военных баз в Ираке. Сейчас уточняется, есть ли пострадавшие и размер ущерба, но все в порядке. Я выступлю с заявлением”, - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.