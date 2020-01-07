Криминальный авторитет и сопровождавшие его лица доставлены в полицию

На основании оперативных данных, 6 января следователи по уголовным делам Центрального управления полиции Республики Армения обнаружили во дворе церкви Святого Ованнеса в Конде и, по подозрению в незаконном владении оружием, задержали криминального авторитета и сопровождавших его лиц.



Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Полиции Республики Армения, были проведены личные обыски и осмотр автомобилей. Были обнаружены ножи и различные виды огнестрельного оружия, законность которого проверяется.



Полиция напомнила, что они последовательно борются с причинами преступности и порождающей ее среды. Делается все, чтобы искоренить преступную субкультуру и привить гражданам принципы, достойные гражданского общества.