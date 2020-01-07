Шагая, будем познавать нашу Родину — премьер вновь поблагодарил за участие в восхождении на гору

Премьер-министр РА Никол Пашинян еще раз выразил благодарность за безопасную поездку на гору Артаниш, поделившись постом лидера группы на своей странице в Facebook.

«Я еще раз благодарю вас за интересный, безопасный и приятный поход. Прогулки и прогулки, чтобы познакомиться с нашей родиной», - как передает Арменпресс, сказал премьер, добавив «до новой встречи».

5 января премьер-министр РА Никол Пашинян посвятил поход на гору Артаниш установлению стабильности и безопасности в регионе. Во время прямой связи со своей страницы в Facebook премьер-министр направил поздравительное послание президентам Ирана и Соединенных Штатов, выразив уверенность в том, что лидеры двух стран будут мудры в сложившейся ситуации и не допустят ухудшения ситуации.