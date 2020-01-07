Время в Ереване: 11:07:36,   8 Январь

В Армении ожидается погода без осадков

В Армении ожидается погода без осадков
На территории РА днем 7-го января. 8-12-го января ожидается погода без осадков.
Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.
Температура воздуха существенно не изменится.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ереване днем 7-го января. 8-12-го января ожидается погода без осадков.


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