В Армении ожидается погода без осадков

На территории РА днем 7-го января. 8-12-го января ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

Температура воздуха существенно не изменится.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ереване днем 7-го января. 8-12-го января ожидается погода без осадков.