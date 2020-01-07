В Армении ожидается погода без осадков
15:15, 7 Январь, 2020
На территории РА днем 7-го января. 8-12-го января ожидается погода без осадков.
Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.
Температура воздуха существенно не изменится.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ереване днем 7-го января. 8-12-го января ожидается погода без осадков.
- 16:33 Польша эвакуировала своего посла из Ирака
- 16:32 В Лозанне стартуют юношеские Олимпийские игры
- 16:30 Нетаньяху пригрозил сокрушительным ударом в случае атаки на Израиль
- 16:24 Роухани: иранская атомная промышленность будет работать без ограничений и в мирном русле
- 16:22 Авиакомпания “Armenia Airways” продолжит выполнять рейсы Ереван-Тегеран-Ереван
- 16:17 В Ираке предупредили об угрозе мировой "опустошительной войны"
- 16:15 Педро Санчес принес присягу в качестве главы правительства Испании
- 16:11 Боррель заявил, что ситуация вокруг Ирана ведет к срыву усилий по стабилизации региона
- 16:01 Очередная группа миротворцев завершила свою миссию
- 15:49 В праздничные дни от взрывов и фейерверков пострадали 95 человек
- 15:40 По факту смерти военнослужащего-контрактника возбуждено уголовное дело
- 15:35 Первое совещание губернатора в этом году прошло с насыщенной повесткой дня
- 15:34 Киев убрал из сообщения о крушении в Иране слова об исключении теракта
- 15:02 Страны НАТО ожидают реакцию Вашингтона на ракетные удары Ирана
- 14:59 Путин выразил соболезнования Зеленскому и Роухани в связи с авиакатастрофой в Тегеране
- 14:50 Рабочая группа Министерства здравоохранения Армении в Маралике встретится с медперсоналом
- 14:47 Bloomberg: доставка нефти из стран Персидского залива подорожала после ударов Ирана
- 14:43 Еврокомиссия призвала остановить применение оружия на Ближнем Востоке
- 14:40 Никол Пашинян выразил соболезнования семьям погибших при крушении украинского самолета в Иране
- 14:34 Обнаружен второй черный ящик разбившегося в Тегеране самолета
- 14:23 Шансов опознать погибших при крушении самолета нет, заявили в Иране
- 14:11 Назван новый композитор фильма о Джеймсе Бонде
- 13:59 Театральный фестиваль “Пять вечеров на Кипре” начнется показом спектакля Общенационального театра
- 13:51 CNN: в Тегеране, скорее всего, не ставили целью "убить как можно больше американцев"
- 13:44 Хаменеи назвал "пощечиной" США удар Ирана по американским базам в Ираке
xСамые читаемые за неделю
17:55, 05.01.2020
Просмотрели 2166 раз МИД Ирана уточнил, какой он подготовил ответ на убийство Сулеймани
13:05, 03.01.2020
Просмотрели 1604 раз Эксперт: Трамп фактически объявил войну Ирану убийством Сулеймани
15:30, 02.01.2020
Просмотрели 1548 раз На территории РА похолодает на 2-4 градуса
17:37, 04.01.2020
Просмотрели 1509 раз Умер известный баскетболист Николай Дьяченко
21:38, 01.01.2020
Просмотрели 1413 раз В Арцахе из-за болезни умер военнослужащий АО