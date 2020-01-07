Эстония не намерена ратифицировать договор о границе с Россией

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года.

Об этом политик сообщил порталу эстонского телерадиовещания ERR.

Пыллуаас подчеркнул, что Таллин не будет ратифицировать договор, даже если его первой ратифицирует Москва. Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

Ничего делать не след ует. Несомненно, нам не следует его ратифицировать. Если мы заключим новый договор о границе и откажемся от тех территорий (Ивангорода и Печорского района, которые отошли к Эстонии по Тартускому мирному договору 1920 года. — Прим. ред.), это будет иметь огромные юридические последствия", — считает Пыллуаас.

По мнению спикера, в этом случае будет аннулирован Тартуский мирный договор и правопреемственность республики.

Тартуский мирный договор заключили 2 февраля 1920 года по окончании боевых действий в Освободительной войне 1918-1920 годов. Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии. Между двумя странами была установлена линия госграницы.

Согласно договору, к Эстонии отошла часть исконно российских земель — Ивангород с прилегающим районом (ныне Ивангород Ленинградской области) и большая часть Печорского края (ныне — Печорский район Псковской области). В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.