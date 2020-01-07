Давид Тоноян на Ераблуре почтил память павших за Родину

7 января министр обороны РА Давид Тоноян посетил воинский пантеон Ераблур, где почтил память павших за Родину.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-спикер Минобороны РА Арцрун Ованнисян.

6 января Армянская Апостольская Церковь отметила праздник Благовещения и Рождества Христова. 7 января, следующий за праздником — мерелоц, день поминовения усопших, погибших.

Ераблур — мемориал-пантеон Министерства обороны Армении, где захоронены останки многих ветеранов Арцахской войны и военнослужащих, погибших в Арцахской освободительной войне и после прекращения огня 1994 года. Здесь покоятся также останки Зоравара Андраника, армянских национальных героев Вазгена Саргсяна, Монте Мелконяна.

