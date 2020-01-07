Вице-премьер Авинян посетил передовую

6 января по случаю праздника Святого Рождества и Богоявления заместитель премьер-министра РА Тигран Авинян вместе с командующим 4-м армейским корпусом Артаком Будагяном и губернатором Сюника Унаном Погосяном посетил расположенную на юге республики N-скую в/часть и передовую Вооруженных сил Армении.

Как передает Арменпресс, Авинян написал об этом на своей странице в Facebook.

«Я поздравляю офицеров и солдат Армянской армии с Новым годом и Рождеством и хочу поблагодарить их и их семьи за защиту мира и безопасности в нашей стране», - сказал Авинян.