Власти США начали готовить санкции против Ирака, пишет WP

Власти США разрабатывают санкции против Ирака из-за требований вывести американские войска из страны, сообщает издание Washington Post со ссылкой на три источника. Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

По словам чиновников, если ограничения все же введут, ведущую роль в них будут играть Минфин и Белый дом. При этом они подчеркнули, что окончательное решение пока не принято.

Иракский парламент ранее призвал правительство добиться вывода американских сил. После этого американский лидер Дональд Трамп пригрозил Ираку санкциями в случае "враждебных" действий Багдада в отношении Вашингтона. Трамп подчеркнул, что готов наложить на Ирак такие санкции, "каких они не видели никогда", и добавил, что военные США не намерены покидать Ирак, пока тот не заплатит за построенную американцами авиабазу.