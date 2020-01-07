На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги

Министерство по ЧС РА сообщает, что 7-го января по положению на 11:40 часов в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, перевал Варденяц (со стороны Гегаркуникской области) и автодорога Сотк-Карвачар закрыты для грузовиков, для легковых автомобилей - труднопроходимы.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента ЦУКС Северной Осетии МЧС РФ автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.

На автодороге Ванадзор-Алаверди-Баграташен ведутся строительные работы, в результате чего вышеупомянутый участок закрыт для грузовых автомобилей. Установлена следующая альтернативная автодорога:

Дилижан-Ноемберян-Баграташен.