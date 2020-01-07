Министр ИД РА выразил правительству и народу Австралии полную солидарность

Министр иностранных дел РА Зограб Мнацаканян выразил солидарность с народом и правительством Австралии в связи с бушующими лесными пожарами в стране.

Как передает Арменпресс, Мнацаканян разместил это на своей странице в Twitter, отметив, что он глубоко обеспокоен катастрофой в Австралии.

«Жертвы и миллионы пострадавших подают мощный сигнал и призывают к глобальным действиям в мире, и это относится ко всем нациям», - написал министр, выразив соболезнования семьям пропавших без вести.

По данным на 6 января, количество жертв лесных пожаров на юго-востоке Австралии достигло 25. Миллионы животных также были стали жертвами пожаров.