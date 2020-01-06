По доле ВВП на душу населения в 2020 г. Армения станет лидером на Южном Кавказе





Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр РА Никол Пашинян.

«Народ, вы помните, что я объявил с трибуны Национального собрания, что по итогам 2019 года мы обгоним Грузию по показателям ВВП на душу населения, а в 2020 году — также и Азербайджан?

Международный валютный фонд официально подтвердил эту оценку. К концу 2019 года мы обогнали в Грузию, а в 2020 году мы обгоним и Азербайджан, став ведущей страной на Южном Кавказе (ссылка По доле ВВП на 2019 год Республика Армения обошла Грузию, и в 2020 году она обойдет и Азербайджан, став лидером на Южном Кавказе.Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр РА Никол Пашинян.«Народ, вы помните, что я объявил с трибуны Национального собрания, что по итогам 2019 года мы обгоним Грузию по показателям ВВП на душу населения, а в 2020 году — также и Азербайджан?Международный валютный фонд официально подтвердил эту оценку. К концу 2019 года мы обогнали в Грузию, а в 2020 году мы обгоним и Азербайджан, став ведущей страной на Южном Кавказе (ссылка здесь )» - написал Пашинян.