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По доле ВВП на душу населения в 2020 г. Армения станет лидером на Южном Кавказе

По доле ВВП на душу населения в 2020 г. Армения станет лидером на Южном Кавказе
По доле ВВП на 2019 год Республика Армения обошла Грузию, и в 2020 году она обойдет и Азербайджан, став лидером на Южном Кавказе.
Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр РА Никол Пашинян.
«Народ, вы помните, что я объявил с трибуны Национального собрания, что по итогам 2019 года мы обгоним Грузию по показателям ВВП на душу населения, а в 2020 году — также и Азербайджан?
Международный валютный фонд официально подтвердил эту оценку. К концу 2019 года мы обогнали в Грузию, а в 2020 году мы обгоним и Азербайджан, став ведущей страной на Южном Кавказе (ссылка здесь)» - написал Пашинян.


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