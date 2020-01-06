Президент Сирии по случаю Рождества  обратился к армянскому народу с наилучшими пожеланиями

Министр – руководитель аппарата президента Сирии Мансур Аззам передал главе Армянской православной епархии Дамаска архиепископу Армашу Налбандяну поздравительное послание президента Сирии Башара Асада по случаю Рождества.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ИА САНА.

На встрече, состоявшейся в армянской церкви Дамаска, Мансур Аззам передал архиепископу Налбандяну пожелания президента страны. В свою очередь, Налбандян выразил благодарность Башару Асаду – воздав молитву Всевышнему, дабы Он ниспослал мир и защитил Сирию, ее народ, ее армию и благословил Башара Асада.