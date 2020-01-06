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Премьер-министр Грузии поздравил с Рождеством граждан страны армянского происхождения

Премьер-министр Грузии поздравил с Рождеством граждан страны армянского происхождения

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария направил поздравительное послание гражданам  страны армянского происхождения   по случаю Святого Рождества и Богоявления.

Как  передает Арменпресс, послание премьер-министра опубликовано на официальном сайте правительства Грузии.

«Я желаю всем нашим гражданам Армении, которые празднуют Рождество и день Богоявления Христа, счастливого праздника. Желаю каждой семье мира, счастья и благополучия. Любовь и дружба между нашими народами укоренились на протяжении веков, и мы будем продолжать строить нашу страну вместе. Я желаю вам всего наилучшего в этот праздничный день», - говорится в поздравительном послании.




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БелТА

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