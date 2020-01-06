Свет Святого Рождества несет надежду и видение нового мира, новой жизни: Католикос Гарегин II

Католикос Всех Армян Гарегин II направил послание по случаю праздника Рождества Христова и Богоявления Господа нашего Иисуса Христа, отметив, что «посредством Христа тают грехи, изгоняется отчаяние, боязнь становится воодушевлением, вражда – братолюбием, интриги и клевета – прямодушием и правдивостью, а в трудностях и скорбях брезжит свет Святого Рождества, неся надежду и видение нового мира, новой жизни».

Об этом Арменпресс стало известно с информационной страницы Первопрестола в Facebook.

Ниже представляем полный текст послания:

“Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь!

«Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего…, дабы нам получить усыновление» (Гал. 4.4-5).

Возлюбленный верующий народ!

С восхвалением Бога в Нашем сердце приветствуем вас с жизнедарующим благовестием Святого Рождества Христова: «Христос родился и нам явился!». Праздник Святого Рождества Спасителя несет всему христианскому миру радость и ликование. Сегодня в наших сердцах и душах парит эта радость, с которою мы собрались, дабы прославлять Святое Рождество Младенца Иисуса, обновиться дарованными Христом жизнетворными дарами.

«Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего…, дабы нам получить усыновление», – говорит апостол. Для человеческого ума труднопостижимо, как может бесконечный Бог ограничиться, Творец Бог – получить человеческое обличие. В своем прекрасном песнопении основоположник нашей истории святой Мовсес Хоренаци эту дивную реальность Святого Рождества Христова называет «великим и дивным таинством». «Невместимый в небе и земле, – отмечает он, - повивается пеленами… Он восседает в святых яслях». Эта дивная, таинственная реальность Святого Рождества, воистину, постижима верою, как верою заметны благая опека и деяния Божьи и ощутимо живительное присутствие и воздействие Господа. Сегодня мы вместе с пастухами с верою внемлем благовествующему прославлению ангелов. Вместе с прибывшими с Востока волхвами видим нашедшее пристанище в яслях Святое Семейство и преклоняемся перед Младенцем Иисусом, Который пришел, как и свидетельствует апостол, чтобы мы получили усыновление.

Рождество Христово – это благодать, дабы ценили человеческую жизнь, сделали ее новым началом, новой стезёй, ведущей к богопознанию, к усыновлению Богом. Рождество Христово – это свидетельство несравненной любви, безграничного человеколюбия. Любовь, которая жертвенная, всецелая, которой великий и могучий Бог преклонился с высот Своих, будучи Господом, принял обличие слуги, чтобы вести человеческую жизнь к спасению, Царству небесному, дабы чувства и помыслы людей очистились и возвысились, стали справедливыми и добрыми деяния. Из святых отцов Церкви Иоанн Златоуст учит, что усыновление Богом – это обновление человека. Спаситель наш Господь несет эту благодать и силу внутреннего преобразования, духовного возрождения. Посредством Христа тают грехи, изгоняется отчаяние, боязнь становится воодушевлением, вражда – братолюбием, интриги и клевета – прямодушием и правдивостью, а в трудностях и скорбях брезжит свет Святого Рождества, неся надежду и видение нового мира, новой жизни.

Возлюбленный верующий народ! В этот душеобновляющий день Святого Рождества с болью обращаем внимание, что в многообразных противоречивых развитиях современной жизни, в потоке секуляризации и глобализации, в бездушной погоне за конкуренцией, на огромнейших просторах новых коммуникационных возможностей зачастую теряется наставление Рождества Христова. Проповедуется опасное подражание реальным ценностям, лишенным истинных идей боголюбия и человеколюбия и основанным на ложном восприятии и трактовке свободы и прав. Противостоя этим новым реалиям и изменениям времен, мы должны оставаться прочными в нашей вере во Христа, переоценивая наше прошлое и выбирая обновление. Присутствие нашего верующего народа в церквях с молитвенными и сокровенными чувствами, духовное поклонение перед яслями Младенца Иисуса является нашим всеобщим ответом на божественный призыв жизни во Христе, обновления Христом и вечного пребывания с Христом. Как христианский народ, в этот благодатный день Рождества Христова мы вновь крепимся в твердой воле к тому, что следует быть более решительными в свидетельствовании нашей христианской идентичности, созидать нашу национальную жизнь на основе любви, солидарности и сотрудничества, быть сплоченными нашими духовными ценностями, нашей верою, вокруг нашей священной родины, нашей Святой Церкви. Христос Своим Святым Рождеством указал нам путь, как пребывать в единении друг с другом и с Богом. Последуем этому пути, по-новому благоукрасив нашу жизнь, жизнь нашего Отечества и нашего народа.

С этим пожеланием и с благовестием Святого Рождества Христова приветствуем глав иерархических престолов нашей Апостольской Святой Церкви: Католикоса Великого Дома Киликийского Его Святейшество Арама Первого, Блаженнейшего Патриарха Иерусалима архиепископа Нурхана Манукяна, Блаженнейшего новоизбранного Патриарха Константинопольского епископа Саака Машаляна, все верное духовенство нашей Святой Церкви. С братской любовью во Христе шлем Наши братские приветствия предстоятелям сестринских Церквей и их верующей пастве. С патриаршим благословением приветствуем и приносим Наши добрые пожелания Президенту Республики Армения господину Армену Саркисяну и присутствующим на Божественной Литургии Премьер-министру Республики Армения господину Николу Пашиняну и его благочестивой супруге. Шлем приветствия Президенту Республики Арцах господину Бако Саакяну и государственным мужам нашей страны, представителям аккредитованных в Армении дипломатических миссий. Приносим Наше Патриаршее благословение и любовь всему нашему распростертому по миру народу.

В этот благодатный день Святого Рождества, дорогие наши верующие чада, вознесём молитвы нашему Спасителю словами святого Католикоса Нерсеса Шнорали: “Обновляющий ветхое, и меня обнови, вновь меня наряди”. Испросим все вместе, чтобы небесные дары обновления преобразили весь мир, жизнь народов и государств процветала в благоденствии, всеохраняющая Святая Длань Божья была сенью нашему Отечеству, нашим героям-защитникам родины, нашим братьям и сестрам, преодолевающим трудности на Ближнем Востоке и в других местах, всему нашему распростертому по миру народу. Пусть жизнь и семейные очаги всех вас будут благоукрашены жизнеобновляющими дарами и ниспосланными с небес благами Спасителя, и присно пребывали с вами Божья опека и благословения.

Христос родился и нам явился!

Вам и нам благая весть!”