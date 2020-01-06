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Правительство Ирана объявило об окончательном сокращении обязательств по ядерной  сделке

Правительство Ирана объявило об окончательном сокращении обязательств по ядерной  сделке

Иран заявил, что он больше не считает себя полностью приверженным к сделке с мировыми державами  по Комплексному плану совместных действий, заключенной в  2015 году.   

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт правительства Исламской Республики Иран.

Руководство Исламской Республики Иран объявило о пятом – последнем  шаге по сокращению своих обязательств в рамках Комплексного совместного плана действий.

Согласно опубликованному заявлению, Иран больше не будет соблюдать какие-либо ограничения на количество центрифуг для обогащения урана, а уровень обогащения урана будет основываться на технических требованиях страны.

Президент США Дональд Трамп заявил в своем аккаунте в Twitter, что они готовы нанести более сильный удар в любой атаке на Иран.

Как заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт  в своем микроблоге в Twitter, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обеспокоены «негативной ролью», которую   играет  Иран на Ближнем Востоке и  призвали   отказаться от насильственных действий и мер, противоречащих ядерной сделке.

Президент США Дональд Трамп фактически объявил войну Ирану, совершив убийство Кассема Сулеймани, командующего спецназом «Аль-Кудс» Корпуса стражей иранской революции, говорит помощник экс-президента США Барака Обамы, президент Международной кризисной группы Роберт Малли.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, иракское ополчение «Аль-Хашд аш-Шааб объявило о гибели пяти членов и двух «гостей» при ракетном обстреле багдадского аэропорта. Среди погибших был и генерал Сулеймани. Соединенные Штаты взяли на себя ответственность за нападение, а Тегеран подтвердил смерть высокопоставленного военного чиновника.   

По сообщению ТАСС, 3 января в результате ракетного обстрела США был убит Кассем Сулеймани, командующий спецназом «Аль-Кудс»  Корпуса стражей исламской революции в Иране. Багдадский международный аэропорт, расположенный вблизи военных баз США, подвергся мощным взрывам. Забастовка была заказана президентом США Дональдом Трампом. Президент Ирана Хасан Рухани пообещал, что «Иран и другие страны региона отомстят Америке».

Иранское Press TV  сообщило, что Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал строжайше ответить тем, кто несет ответственность за убийство Сулеймани, отметив, что Иран и другие страны региона будут мстить Соединенным Штатам. Хаменеи также объявил национальный траур на 3 дня.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал эту операцию международным террористическим актом со стороны США.

Fox News заявил со ссылкой на источники в Белом доме, Госдепартаменте и вооруженных силах США, что администрация президента США не исключает  любой  вариант дальнейших событий, а глава госдепартамента Майкл Помпео провел телефонный разговор с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом,   отметив, что США учитывают  любой ответ, который  может последовать от Ирана
            Министерство иностранных дел Республики Армения выразило глубокую обеспокоенность недавними событиями в Багдаде и отметило, что Армения выступает за разрядку ситуации исключительно мирными средствами.   

  «Мы глубоко обеспокоены недавними событиями в Багдаде, которые также привели к человеческим жертвам. Они могут еще больше усилить угрозу миру в регионе и дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке и за его пределами. Армения выступает за разрядку  ситуации исключительно мирными средствами», - говорится в заявлении.

 

 




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