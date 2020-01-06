Праздник  Святого Рождества учит  нас быть заботливыми к  нашему национальному дому — президент РА

Президент Армен Саркисян направил поздравительное послание по случаю праздника Рождества и Богоявления Господня Иисуса Христа.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, Армен Саркисян в своем послании отметил:

«Дорогие соотечественники во всем мире,

По случаю праздника Рождества Христова и Богоявления Господа нашего Иисуса Христа сердечно поздравляю всех вас в Армении, Арцахе и Диаспоре.

Рождество - это символ любви, добра, надежды и веры, праздник, отмечаемый нашим народом с радостью души.

Этот священный праздник побуждает нас больше заботиться о нашем национальном доме, нашей семье и наших соседях, нашей вере и духовных ценностях, друг о друге.

Рождество каждый год приносит с собой надежду на позитивные изменения в нашей жизни. Здесь важна не смена времени в человеческой жизни, а изменение человеческой жизни с течением времени. Таким образом, мы можем жить так, чтобы эти изменения имели только положительные последствия для всех нас.

У нашей нации много желаний в душе, пусть эти мечты осуществятся силой и милостью Божьей.

Желаю здоровья, крепости умственных и физических сил, мира, благополучия.

Христос родился и нам явился.

Благая весть для вас и нас!»