СНБ выявила автора фейков, наносящих вред интересам безопасности РА — им оказался сторонник Кочаряна

Служба национальной безопасности Республики Армения, во исполнение функций и полномочий, возложенных на нее законодательством Республики Армения в области информационной безопасности, продолжает обнаруживать в Интернете пользователей, которые публикуют и распространяют ложную информацию, которая угрожает безопасности государства, общества и личности.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СНБ, 3 января на странице «Диана Арутюнян» в Facebook сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил президента США с действиями, предпринятыми против высокопоставленного военного чиновника Ирана. Эта ложная новость также была распространена в азербайджанских и иранских СМИ. Публикация, распространение, манипулирование информацией в информационно-пропагандистской сфере с таким содержанием, направленным на разжигание национальной, расовой и религиозной розни, нанесли существенный ущерб интересам национальной безопасности Республики Армения.

В результате оперативно-разведывательных мероприятий, проведенных Службой национальной безопасности РА, была установлена личность автора страницы «Диана Арутюнян» в Facebook. Последний был подвергнут приводу и разъяснил свои действия.

В видео он упоминает, что у него оппозиционные взгляды и он сторонник второго президента Роберта Кочаряна.

В следственном отделе Службы национальной безопасности РА возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса РА, и ведется расследование. Хозяин фейковой страницы «Диана Арутюнян» в Facebook был арестован.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.