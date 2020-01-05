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Степанакерт заинтересован в сохранении мира и стабильности в регионе — Бако Саакян

Степанакерт заинтересован в сохранении мира и стабильности в регионе — Бако Саакян

5 января Президент Республики Арцах Бако Саакян провел рабочее совещание с представителями исполнительной и законодательной властей, посвященное ряду вопросов внутренней и внешней политики.

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах,  глава государства отметил важность обеспечения естественной жизнедеятельности республики в праздничные дни. Президент подчеркнул, что ситуация на границах республики полностью контролируется, и Армия обороны уверенно осуществляет свою миссию.

Касаясь происходящих на Ближнем Востоке событий, БакоСаакян отметил, что официальный Степанакерт заинтересован в сохранении мира и стабильности в регионе и разрешении всех вопросов мирным путем.

Президент дал соответствующие поручения руководителям компетентных органов по надлежащему решению обсужденных вопросов.

В совещании приняли участие председатель Национального собрания Ашот Гулян, госминистр Григорий Мартиросян, другие должностные лица.

 

 




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