Степанакерт заинтересован в сохранении мира и стабильности в регионе — Бако Саакян

5 января Президент Республики Арцах Бако Саакян провел рабочее совещание с представителями исполнительной и законодательной властей, посвященное ряду вопросов внутренней и внешней политики.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, глава государства отметил важность обеспечения естественной жизнедеятельности республики в праздничные дни. Президент подчеркнул, что ситуация на границах республики полностью контролируется, и Армия обороны уверенно осуществляет свою миссию.

Касаясь происходящих на Ближнем Востоке событий, БакоСаакян отметил, что официальный Степанакерт заинтересован в сохранении мира и стабильности в регионе и разрешении всех вопросов мирным путем.

Президент дал соответствующие поручения руководителям компетентных органов по надлежащему решению обсужденных вопросов.

В совещании приняли участие председатель Национального собрания Ашот Гулян, госминистр Григорий Мартиросян, другие должностные лица.