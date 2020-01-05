Министерство индустрии высоких технологий РА запускает проект ''От идеи к бизнесу''

Министерство индустрии высоких технологий Республики Армения запускает грантовый проект ''От идеик бизнесу''.

КакпередаетАрменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщил министр индустрии высоких технологий Армении АкопАршакян.

«Дорогие соотечественники, как мы и обещали. Министерство высоких технологий Армении запускает грантовую программу''От идеик бизнесу''.

Итак:

если у вас есть идея, которая может оказать прорывное влияние на экономику и средства к существованию людей с помощью искусственного интеллекта, нанотехнологий, информатики, кибербезопасности, робототехники и многого другого, то вы можете принять участие в программе. Правительство окажет поддержку на начальном этапе идеи.

Грант предназначен для поддержки реализации прорывных идей для развития технологий, открытия новых решений, развития инноваций и процессов коммерциализации путем развития сотрудничества между исследовательскими группами и центрами.

Сумма гранта для каждой инициативы составляет 2 500 000 драмов.

Победители конкурса также получат профессиональные консультации.

Для получения дополнительной информации посетите: http://www.bsc.am/…/New…/BSC-Idea-Business/BSC_HTI_Guide.pdf

Заявки можно заполнить здесь: https://forms.gle/P854LuGAg7gURerZ6

Последний срок подачи заявок - 13 января», - написал министр.