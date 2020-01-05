Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удар по 52 иранским объектам — в случае любой возможной атаки со стороны Ирана. Тегеран не оставил угрозы президента США без ответа.

КакпередаетАрменпресс,президент США Дональд Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что США нанесут «очень быстрые и очень мощные» удары по 52 иранскимобъектам в ответ на каждую возможную иранскую атаку.

«Пусть это будет предупреждением. Если Иран нанесет удар по американцам или американским объектам, то мы уже прицелились к 52 иранским объектам. Некоторые из них важны для Ирана и иранской культуры. Удары по этим целям и по Ирану будут очень быстрыми и очень мощными. США больше не хотят угроз», - написал Трамп.

В ответ на заявление Трампа командующий Вооруженными силами Ирана АбдулрахимМусави заявил, что Соединенные Штаты не посмеют нанести удар по 52 объектам Ирана, о которых говорил президент США.

«В случае возможного конфликта в будущем, хотя я сомневаюсь, что у них хватит смелости сделать это, будет ясно, к каким местам относятся эти цифры —5 и 2», - отметил Мусави.