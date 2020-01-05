Участники восхождения на гору Артаниш посвятили поход установлению мира и стабильности в регионе

Участники восхождения на вершину горы Артаниш, в числе которых и премьер-министр Республики Армения Николь Пашинян, посвятили свой поход установлению мира и стабильности в регионе.

КакпередаетАрменпресс,об этом в прямом эфире в Facebook заявил премьер-министр Армении НиколПашинян.

«Я хотел бы отсюда отправить приветствие президенту Ирана Хасану Рухани, с которым я имел возможность встретиться в Ереване в октябре. Хочу также приветствовать президента США Дональда Трампа, с которым имел возможность встретиться в сентябре в Нью-Йорке. Я убежден, что оба лидера проявят мудрость в этой ситуации и не допустят ухудшения ситуации. Все наши услуги должны быть посвящены развитию наших стран —в логике взаимного уважения, мира, стабильности. Я рад, что все участники нашего похода согласны с этой логикой, и этому было посвящено наше восхождение на Артаниш», - подчеркнул премьер-министр РА.