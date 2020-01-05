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В Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги

В Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги

Министерство по ЧС РА сообщает, что5-го января по положению на 11:00 часов в Армении есть труднопроходимые автодороги.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, Перевал Варденяц для грузовиков закрыт, а для легковых автомобилей - труднопроходим.

Автодорога Сотк-Карвачар труднопроходима, а для грузовиков проходима только при использовании противоскользящих цепей.

На поворотах Дилижана местами наблюдается гололедица.

Согласно данным,  полученным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента ЦУКС Северной Осетии МЧС РФ,  автодорога Степанцминда-Ларс открыта  для всех видов  транспорта. 

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с  зимними  шинами.

На автодороге Ванадзор-Алаверди-Баграташен ведутся строительные работы, в результате чего вышеупомянутый участок закрыт для грузовых автомобилей. Установлена следующая альтернативная автодорога:

Дилижан-Ноемберян-Баграташен.

 

 




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