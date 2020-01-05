В Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги

Министерство по ЧС РА сообщает, что5-го января по положению на 11:00 часов в Армении есть труднопроходимые автодороги.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, Перевал Варденяц для грузовиков закрыт, а для легковых автомобилей - труднопроходим.

Автодорога Сотк-Карвачар труднопроходима, а для грузовиков проходима только при использовании противоскользящих цепей.

На поворотах Дилижана местами наблюдается гололедица.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента ЦУКС Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.

На автодороге Ванадзор-Алаверди-Баграташен ведутся строительные работы, в результате чего вышеупомянутый участок закрыт для грузовых автомобилей. Установлена следующая альтернативная автодорога:

Дилижан-Ноемберян-Баграташен.