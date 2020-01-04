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Умер известный баскетболист Николай Дьяченко

Умер известный баскетболист Николай Дьяченко

4 января в возрасте 73 лет скончался известный баскетболист  Николай Дьяченко.

КакпередаетАрменпресс,об этом сообщает Федерация баскетбола Армении.

Николай Дьяченко выступал за клуб FIMA (Ереван) и сборную Армении с 1967-1972гг. В 1973, 1974, 1976гг. был  чемпионом СССР в составе московского ЦСКА, а в 1973 году завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы.

 «Федерация баскетбола Армении выражает глубокое соболезнование семье Николая Дьяченко, его родным и близким», - говорится в сообщении.

 




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БелТА

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