После убийства Сулеймани Швеция приостанавливает миссию военных инструкторов в Ираке

Вооруженные силы Швеции приостановили миссию военных инструкторов в Ираке после убийства генерала КасемаСулеймани, командующего спецназом «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции.

«Мы внимательно следим за развитием событий и адаптируем нашу деятельность к ситуации. В настоящее время ситуация довольно напряженная. Несмотря на то, что наши специалисты хорошо подготовлены, мы в любом случае приостанавливаем нашу миссию. Безопасность наших специалистов имеет первостепенное значение», - сказал министр обороны Швеции.

Президент США Дональд Трамп фактически объявил войну Ирану, совершив убийство КассемаСулеймани, командующего спецназом «Аль-Кудс» Корпуса стражей иранской революции, говорит помощник экс-президента США Барака Обамы, президент Международной кризисной группы Роберт Малли.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, иракское ополчение «Аль-Хашдаш-Шааб объявило о гибели пяти членов и двух «гостей» при ракетном обстреле багдадского аэропорта. Среди погибших был и генерал Сулеймани. Соединенные Штаты взяли на себя ответственность за нападение, а Тегеран подтвердил смерть высокопоставленного военного чиновника.

По сообщению ТАСС, 3 января в результате ракетного обстрела США был убит КассемСулеймани, командующий спецназом «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции в Иране. Багдадский международный аэропорт, расположенный вблизи военных баз США, подвергся мощным взрывам. Забастовка была заказана президентом США Дональдом Трампом. Президент Ирана Хасан Рухани пообещал, что «Иран и другие страны региона отомстят Америке».

Иранское Press TV сообщило, что Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал строжайше ответить тем, кто несет ответственность за убийство Сулеймани, отметив, что Иран и другие страны региона будут мстить Соединенным Штатам. Хаменеи также объявил национальный траур на 3 дня.

Министр иностранных дел Ирана ДжавадЗариф назвал эту операцию международным террористическим актом со стороны США.

FoxNews заявил со ссылкой на источники в Белом доме, Госдепартаменте и вооруженных силах США, что администрация президента США не исключает любой вариант дальнейших событий, а глава госдепартамента Майкл Помпео провел телефонный разговор с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, отметив, что США учитывают любой ответ, который может последовать от Ирана

Министерство иностранных дел Республики Армения выразило глубокую обеспокоенность недавними событиями в Багдаде и отметило, что Армения выступает за разрядку ситуации исключительно мирными средствами.

«Мы глубоко обеспокоены недавними событиями в Багдаде, которые также привели к человеческим жертвам. Они могут еще больше усилить угрозу миру в регионе и дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке и за его пределами. Армения выступает за разрядку ситуации исключительно мирными средствами», - говорится в заявлении.