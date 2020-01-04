Рухани посетил семью Сулеймани

США совершили серьезный проступок, убив генерала КасемаСулеймани, командующего спецназом «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции.

КакпередаетАрменпресс,со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани, подчеркнув, что Иран никогда не забудет этого.

«Американцы не осознали, какую большую ошибку они совершили», - сказал президент Ирана во время визита к семье генерала, добавив, что «они столкнутся с последствиями не только сегодня, но и в предстоящие годы». По словам Рухани, КасемСулеймани, возглавлявший иранскую военную операцию за рубежом, служил не только безопасности страны, но и народам региона, включая Ирак, Сирию, Йемен, Ливию и Афганистан.

Президент США Дональд Трамп фактически объявил войну Ирану, совершив убийство КассемаСулеймани, командующего спецназом «Аль-Кудс» Корпуса стражей иранской революции, говорит помощник экс-президента США Барака Обамы, президент Международной кризисной группы Роберт Малли.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, иракское ополчение «Аль-Хашдаш-Шааб объявило о гибели пяти членов и двух «гостей» при ракетном обстреле багдадского аэропорта. Среди погибших был и генерал Сулеймани. Соединенные Штаты взяли на себя ответственность за нападение, а Тегеран подтвердил смерть высокопоставленного военного чиновника.

По сообщению ТАСС, 3 января в результате ракетного обстрела США был убит КассемСулеймани, командующий спецназом «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции в Иране. Багдадский международный аэропорт, расположенный вблизи военных баз США, подвергся мощным взрывам. Забастовка была заказана президентом США Дональдом Трампом. Президент Ирана Хасан Рухани пообещал, что «Иран и другие страны региона отомстят Америке».

Иранское Press TV сообщило, что Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал строжайше ответить тем, кто несет ответственность за убийство Сулеймани, отметив, что Иран и другие страны региона будут мстить Соединенным Штатам. Хаменеи также объявил национальный траур на 3 дня.

Министр иностранных дел Ирана ДжавадЗариф назвал эту операцию международным террористическим актом со стороны США.

FoxNews заявил со ссылкой на источники в Белом доме, Госдепартаменте и вооруженных силах США, что администрация президента США не исключает любой вариант дальнейших событий, а глава госдепартамента Майкл Помпео провел телефонный разговор с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, отметив, что США учитывают любой ответ, который может последовать от Ирана

Министерство иностранных дел Республики Армения выразило глубокую обеспокоенность недавними событиями в Багдаде и отметило, что Армения выступает за разрядку ситуации исключительно мирными средствами.

«Мы глубоко обеспокоены недавними событиями в Багдаде, которые также привели к человеческим жертвам. Они могут еще больше усилить угрозу миру в регионе и дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке и за его пределами. Армения выступает за разрядку ситуации исключительно мирными средствами», - говорится в заявлении.