За период 29 декабря — 4 января противник нарушил режим прекращения огня около 130 раз

За период 29 декабря— 4 январяна линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня около 130 раз. В сторону армянских позиций произведено более 600 выстрелов из стрелковых орудий разных калибров.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, передовые части Армии обороны Арцаха полностью контролируют передовую и предпринимают меры для надежного укрепления боевых позиций. Они продолжают уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи.