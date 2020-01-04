5-9 января в Армении ожидается погода без осадков

На территории РА днем 4-го января в отдельных районах ожидаются слабые осадки, с 5-8 января ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

Температура воздуха существенно не изменится.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ереване днем 4-го и 5-9январяожидается погода без осадков.