Время в Ереване: 11:07:36,   4 Январь

5-9 января в Армении ожидается погода без осадков

5-9 января в Армении ожидается погода без осадков

На территории РА  днем 4-го января в отдельных районах ожидаются слабые осадки, с 5-8 января ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

Температура воздуха существенно не  изменится.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ереване    днем 4-го и 5-9январяожидается погода без осадков.




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