5-9 января в Армении ожидается погода без осадков
На территории РА днем 4-го января в отдельных районах ожидаются слабые осадки, с 5-8 января ожидается погода без осадков.
Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.
Температура воздуха существенно не изменится.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ереване днем 4-го и 5-9январяожидается погода без осадков.
- 13:54 5-9 января в Армении ожидается погода без осадков
- 13:02 Багдад прощается с Касемом Сулеймани
- 11:59 В Министерстве обороны состоялось совещание командного состава
- 11:56 Армия Ирака опровергает информацию о нападении на автоколонну шиитских ополченцев
- 11:51 Командующий Национальной армии Ливии объявил о всеобщей мобилизации
- 10:45 «Айастани Анрапетутюн»: непредсказуемые события на Среднем Востоке
- 10:41 В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги
- 03.01-22:55 В РА есть закрытые и труднопроходимые автодороги: Ларс открыт для всех видов транспортных средств
- 03.01-22:26 Генсек ООН призвал США и Иран проявить сдержанность
- 03.01-22:16 Правительство Нидерландов включило Армению в список безопасных стран
- 03.01-21:06 Армения выступает за урегулирование ситуации на Ближнем Востоке мирными средствами — МИД РА
- 03.01-20:02 Авиакомпания Ryanair начала продавать билеты на 2 новых рейса — Гюмри-Афины и Ереван-Салоники
- 03.01-19:48 Министр ИД РА созвал консультацию в связи с развитием событий на Ближнем Востоке
- 03.01-17:57 Доморощенным «геополитикам», сеющим панику, премьер советует сидеть спокойно
- 03.01-13:49 В отдельных районах Армении возможны слабые осадки, похолодает на 2-3 градуса
- 03.01-13:05 Эксперт: Трамп фактически объявил войну Ирану убийством Сулеймани
- 02.01-15:30 На территории РА похолодает на 2-4 градуса
- 02.01-13:09 1 января выявлены 56 нетрезвых водителей
- 02.01-12:02 На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги
- 01.01-21:38 В Арцахе из-за болезни умер военнослужащий АО
- 31.12-23:58 2020 станет годом экономического, политического, социального и психологического взлета: Пашинян
- 31.12-21:53 Премьер-министр вместе с супругой присутствовал на концерте по случаю Нового года
- 31.12-20:15 В 2020 году наши надежды должны преобразоваться в практические шаги и результаты: президент
- 31.12-16:57 В ближайшие дни ожидается погода без осадков
- 31.12-16:47 2019 год был годом сложных решений и вызовов, но в то же время - успехов и достижений: Ашот Гулян
11:27, 30.12.2019
Просмотрели 2828 раз Турция фактически заявила об оккупации Грузии
17:17, 28.12.2019
Просмотрели 2756 раз Президент Армении Армен Саркисян прооперирован
21:03, 30.12.2019
Просмотрели 1887 раз С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
23:58, 31.12.2019
Просмотрели 1764 раз 2020 станет годом экономического, политического, социального и психологического взлета: Пашинян
17:36, 30.12.2019
Просмотрели 1699 раз Генерал-губернатор Канады вручила “Орден Канады” двум армянам