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В Министерстве обороны состоялось совещание командного состава

В Министерстве обороны состоялось совещание командного состава

Министерство обороны РА  провело консультацию в Министерстве оборонысовещание  командного состава, чтобы обсудить вопросы сохранения бдительности в Вооруженных силах и  организации боевого дежурства в праздничные дни.

Как передает Арменпресс,пресс-секретарь Министерства обороны РА Арцрун Ованнисян разместил эту информацию на своей странице в Facebook.

«В ходе встречи также обсуждалась ситуация в ближневосточном регионе. В этом направлении были даны особые указания. В целом, оперативная обстановка на армяно-азербайджанской государственной границе и линия соприкосновения арцахско-азербайджанских сил оценивается как стабильная», - отметил АрцрунОваннисян.

 

 

 




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