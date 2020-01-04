В Министерстве обороны состоялось совещание командного состава

Министерство обороны РА провело консультацию в Министерстве оборонысовещание командного состава, чтобы обсудить вопросы сохранения бдительности в Вооруженных силах и организации боевого дежурства в праздничные дни.

Как передает Арменпресс,пресс-секретарь Министерства обороны РА Арцрун Ованнисян разместил эту информацию на своей странице в Facebook.

«В ходе встречи также обсуждалась ситуация в ближневосточном регионе. В этом направлении были даны особые указания. В целом, оперативная обстановка на армяно-азербайджанской государственной границе и линия соприкосновения арцахско-азербайджанских сил оценивается как стабильная», - отметил АрцрунОваннисян.