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Армия Ирака опровергает информацию о нападении на автоколонну шиитских ополченцев

Армия Ирака опровергает информацию о нападении на автоколонну шиитских ополченцев

Иракская армия опровергает сообщения о взрывах в северной части Багдада.

КакпередаетАрменпресс, об этом сообщаетпередает РИА Новости со ссылкой на SkyNewsArabia.

Ранее иракское телевидение Sumarya сообщало, что автомобильная колонна, которая предположительно принадлежала одному из подразделений шиитской «Аль-Хашдаш-Шааб», была поражена воздушными ударами. Международная коалиция под руководством США также опровергла сообщения о любых воздушных ударах.

Ранее несколько шиитских командиров «Аль-Хашдаш-Шааб» были убиты вместе с генералом КасемомСулеймани,  командующего спецназом «Аль-Кудс»  Корпуса стражей исламской революции в Иране.

 

 

 




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