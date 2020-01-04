Армия Ирака опровергает информацию о нападении на автоколонну шиитских ополченцев

Иракская армия опровергает сообщения о взрывах в северной части Багдада.

КакпередаетАрменпресс, об этом сообщаетпередает РИА Новости со ссылкой на SkyNewsArabia.

Ранее иракское телевидение Sumarya сообщало, что автомобильная колонна, которая предположительно принадлежала одному из подразделений шиитской «Аль-Хашдаш-Шааб», была поражена воздушными ударами. Международная коалиция под руководством США также опровергла сообщения о любых воздушных ударах.

Ранее несколько шиитских командиров «Аль-Хашдаш-Шааб» были убиты вместе с генералом КасемомСулеймани, командующего спецназом «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции в Иране.