Командующий Национальной армии Ливии объявил о всеобщей мобилизации

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар объявил о глобальной мобилизации и противодействии вторжению иностранных сил.

КакпередаетАрменпресс со ссылкой на РИА Новости, правительство Ливийского национального согласия, базирующееся в Триполи, запросило военную помощь у Анкары в контексте возможного нападения Халифа Хафтара. Было отмечено, что речь идет о поддержке "воздух, земля, море".

2 января турецкий парламент одобрил размещение турецких войск в Ливии. «Сегодня мы объявляем джихад и всеобщую мобилизацию. Мы не будем предоставлять оружие ни мужчинам, ни женщинам, ни военным, ни гражданским лицам», - сказал командир.

В то же время он выразил уверенность в том, что президент Турции РеджепТайипЭрдогантолкает свою армию на смерть.