«Айастани Анрапетутюн»: непредсказуемые события на Среднем Востоке

3 января в 13:00 американские войска, направлявшиеся из аэропорта Багдада в город, осуществили операцию «Голубая гроза», выбрав мишенью КасемаСулеймани – командующего спецназом «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в Иерусалиме и командующего шиитского «Аль-Хашдаш-Шааб»(иракское ополчение). Автомобили командующего силами, в результате чего погибли генералСулеймани, заместителя командующего «Аль-Хашда»Абу МахдиМохандаси 10 сопровождающих их людей.

Убийство 58-летнего иранского солдата и 58-летнего генерала Сулеймани, участника ирано-иракской войны, самого известного в мире иранского командира, почитаемого на родине как герой, а в и СШАвключенного в список террористов, не только сделало возможным столкновение США и Ирана, но сделали взрывоопасным и Ближний Восток, где ситуация и так уже была очень напряженной.

Все высокопоставленные чиновники в Иране подчеркивали, что «этот государственный терроризм» не останется без ответа, а лидер военно-политического и религиозного руководства страны объявил, что виновные в совершении этих преступлений будут сурово наказаны.

Многие страны, в том числе Соединенные Штаты, призывают своих граждан покинуть Ирак, который может превратитьсяв поле битвы между двумя его союзниками - Ираном и Соединенными Штатами. Также следует отметить, что многие политики в США, в том числе конгрессмены-демократы и республиканцы, решительно критикуя Сулеймани, в то же время выразили обеспокоенность по поводу дальнейшей эскалации ситуации в регионе.