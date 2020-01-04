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«Айастани Анрапетутюн»: непредсказуемые события на Среднем Востоке

«Айастани Анрапетутюн»: непредсказуемые события на Среднем Востоке

3 января в 13:00 американские войска, направлявшиеся из аэропорта Багдада в город, осуществили операцию «Голубая гроза»,  выбрав  мишенью    КасемаСулеймани – командующего  спецназом «Аль-Кудс»  Корпуса стражей исламской революции  (КСИР) Ирана  в Иерусалиме и командующего шиитского «Аль-Хашдаш-Шааб»(иракское ополчение). Автомобили командующего силами, в  результате  чего погибли  генералСулеймани, заместителя командующего «Аль-Хашда»Абу МахдиМохандаси 10 сопровождающих их людей.

Убийство 58-летнего иранского солдата и 58-летнего генерала Сулеймани, участника ирано-иракской войны, самого известного в мире  иранского командира, почитаемого на родине как герой, а в  и СШАвключенного в  список террористов, не только сделало возможным столкновение США и Ирана, но сделали взрывоопасным и Ближний Восток, где ситуация и так уже была очень напряженной.

Все высокопоставленные чиновники в Иране подчеркивали, что «этот государственный терроризм» не останется без ответа, а лидер военно-политического и религиозного руководства страны объявил, что виновные в совершении этих преступлений будут сурово наказаны.

Многие страны, в том числе Соединенные Штаты, призывают своих граждан покинуть Ирак, который может превратитьсяв поле битвы между двумя его  союзниками -  Ираном и Соединенными Штатами. Также следует отметить, что многие политики в США, в том числе конгрессмены-демократы и республиканцы, решительно критикуя Сулеймани, в то же время выразили обеспокоенность по поводу дальнейшей эскалации ситуации в регионе.

 




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