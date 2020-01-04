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В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги

В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги

4-го января по положению на 10:00 часов  в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении  информации и  общественной  дипломатии    Министерства ЧС РА.

Перевал Варденяц для грузовиков закрыт, а для легковых автомобилей - труднопроходим.

Автодорога Сотк-Карвачар труднопроходима для всех видов транспортных средств, а для  грузовиков проходима только при наличии цепей.

На перевале Варденяцском (со стороны Вайоцдзора), автодорогах Ланчик-Мастара,  Дилижана, Берда  и Ноемберяна   туман.

Согласно данным,  полученным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента ЦУКС Северной Осетии МЧС РФ автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов  транспорта. 

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с  зимними  шинами.

На автодороге Ванадзор-Алаверди-Баграташен ведутся строительные работы, в результате чего вышеупомянутый участок закрыт для грузовых автомобилей. Установлена следующая альтернативная автодорога:

Дилижан-Ноемберян-Баграташен.

 

 

 

 




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