В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги
4-го января по положению на 10:00 часов в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.
Об этом Арменпресс сообщили в Управлении информации и общественной дипломатии Министерства ЧС РА.
Перевал Варденяц для грузовиков закрыт, а для легковых автомобилей - труднопроходим.
Автодорога Сотк-Карвачар труднопроходима для всех видов транспортных средств, а для грузовиков проходима только при наличии цепей.
На перевале Варденяцском (со стороны Вайоцдзора), автодорогах Ланчик-Мастара, Дилижана, Берда и Ноемберяна туман.
Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента ЦУКС Северной Осетии МЧС РФ автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.
Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.
На автодороге Ванадзор-Алаверди-Баграташен ведутся строительные работы, в результате чего вышеупомянутый участок закрыт для грузовых автомобилей. Установлена следующая альтернативная автодорога:
Дилижан-Ноемберян-Баграташен.