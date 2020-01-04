4-го января по положению на 10:00 часов в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении информации и общественной дипломатии Министерства ЧС РА.

Перевал Варденяц для грузовиков закрыт, а для легковых автомобилей - труднопроходим.

Автодорога Сотк-Карвачар труднопроходима для всех видов транспортных средств, а для грузовиков проходима только при наличии цепей.

На перевале Варденяцском (со стороны Вайоцдзора), автодорогах Ланчик-Мастара, Дилижана, Берда и Ноемберяна туман.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента ЦУКС Северной Осетии МЧС РФ автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.

На автодороге Ванадзор-Алаверди-Баграташен ведутся строительные работы, в результате чего вышеупомянутый участок закрыт для грузовых автомобилей. Установлена следующая альтернативная автодорога:

Дилижан-Ноемберян-Баграташен.