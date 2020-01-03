В РА есть закрытые и труднопроходимые автодороги: Ларс открыт для всех видов транспортных средств
22:55, 3 Январь, 2020
Министерство по ЧС Армении сообщает, что 3-го января по положению на 23:10 часов в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.
Как собщилиАрменпресс в пресс-службе МЧС Армении, Варденяцский перевал (со стороны Гегаркуникского марза) для грузовиков закрыт, а для легковых автомобилей - труднопроходим.
На Варденяцском перевале (со стороны Вайоцдзорского марза), автодорогах Ланчик-Мастара, Талин-Неркин Базмаберд наблюдается гололедица.
В Ереване, на Варденяцском перевале, на поворотах Тигранашена, городах Степанаван и Спитак, Дилижан Тавушского, Севан, Чамбарак и Мартуни Гегаркуникского, Гюмри, районах Ахурян и Маралик Ширакского, Егвард, Абовян, Раздан Котайского, Аштарак и Талин Арагацотнского, Масис Араратского, Джермук Вайоцдзорского, Сисиан, Горис, Каджаран Сюникского марзов, на участке под названием ''Мегру сар'', на автодорогах Сисиан-«Зангер» и Сараван-«Зангер» идет снег.
На Варденяцском перевале наблюдается туман.
Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента ЦУКС Северной Осетии МЧС РФ автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.
Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.
На автодороге Ванадзор-Алаверди-Баграташен ведутся строительные работы, в результате чего вышеупомянутый участок закрыт для грузовых автомобилей. Установлена следующая альтернативная автодорога: Дилижан-Ноемберян-Баграташен.
На Варденяцском перевале (со стороны Вайоцдзорского марза), автодорогах Ланчик-Мастара, Талин-Неркин Базмаберд наблюдается гололедица.
В Ереване, на Варденяцском перевале, на поворотах Тигранашена, городах Степанаван и Спитак, Дилижан Тавушского, Севан, Чамбарак и Мартуни Гегаркуникского, Гюмри, районах Ахурян и Маралик Ширакского, Егвард, Абовян, Раздан Котайского, Аштарак и Талин Арагацотнского, Масис Араратского, Джермук Вайоцдзорского, Сисиан, Горис, Каджаран Сюникского марзов, на участке под названием ''Мегру сар'', на автодорогах Сисиан-«Зангер» и Сараван-«Зангер» идет снег.
На Варденяцском перевале наблюдается туман.
Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента ЦУКС Северной Осетии МЧС РФ автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.
Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.
На автодороге Ванадзор-Алаверди-Баграташен ведутся строительные работы, в результате чего вышеупомянутый участок закрыт для грузовых автомобилей. Установлена следующая альтернативная автодорога: Дилижан-Ноемберян-Баграташен.