Генсек ООН призвал США и Иран проявить сдержанность

Лидеры США и Ирана должны проявлять максимальную сдержанность, дабы предотвратить новую войну в Персидском заливе.

Как передает Арменпресс, так отметил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, выступив с заявлением, касающимся убийства 3 января в Багдаде генерала Кассема Сулеймани - главы спецназа «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции в Иране, и последовавшим за этим событий.

«На данный момент лидеры должны проявлять максимальную сдержанность. Мир не может позволить себе новую войну в Персидском заливе», - сказал Гутерриш, добавив, что он глубоко обеспокоен ростом напряженности в регионе.

3 января глава спецназа «Аль-Кудс» КСИР Кассем Сулеймани был убит военно-воздушными силами США возле международного аэропорта Багдада. Президент США Дональд Трамп лично приказал нанести удар.

Американские военные заявили, что это были защитные меры для предотвращения дальнейших атак, организуемых против интересов США в регионе.

Соединенные Штаты считают Сулеймани ответственным за утверждение акций протеста перед посольством США в Багдаде 31 декабря, а президент США Трамп заявил, что Сулейман «убил или серьезно ранил тысячи американцев».

Иранское Press TV сообщило, что Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал строжайше ответить тем, кто несет ответственность за убийство Сулеймани, отметив, что Иран и другие страны региона будут мстить Соединенным Штатам. Хаменеи также объявил национальный траур на 3 дня.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал эту операцию международным террористическим актом со стороны США.

Fox News заявил со ссылкой на источники в Белом доме, Госдепартаменте и вооруженных силах США, что администрация президента США не исключает любой вариант дальнейших событий, а глава госдепартамента Майкл Помпео провел телефонный разговор с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, отметив, что США учитывают любой ответ, который может последовать от Ирана.

Министерство иностранных дел Республики Армения выразило глубокую обеспокоенность недавними событиями в Багдаде и отметило, что Армения выступает за разрядку ситуации исключительно мирными средствами.

«Мы глубоко обеспокоены недавними событиями в Багдаде, которые также привели к человеческим жертвам. Они могут еще больше усилить угрозу миру в регионе и дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке и за его пределами. Армения выступает за разрядку ситуации исключительно мирными средствами», - говорится в заявлении.