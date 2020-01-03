Правительство Нидерландов включило Армению в список безопасных стран

Правительство Нидерландов включило Армению в список безопасных для путешествий стран, что предоставляет голландским туристам новые возможности для стимулирования их визитов в Армению.

Как передает Арменпресс, об этом говорится на странице посольства Республики Армения в Нидерландах в Facebook.

«Список безопасных стран составлен на основе опросов и оценок Министерства иностранных дел Нидерландов, Министерства юстиции и безопасности, а также других ведомств», - говорится в сообщении.