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Правительство Нидерландов включило Армению в список безопасных стран

Правительство Нидерландов включило Армению в список безопасных стран

Правительство Нидерландов включило Армению в список безопасных для путешествий стран, что предоставляет голландским туристам новые возможности для стимулирования их  визитов в Армению.

Как  передает Арменпресс, об этом говорится на странице посольства Республики Армения в Нидерландах в Facebook.

«Список безопасных стран составлен на основе  опросов и оценок  Министерства иностранных дел Нидерландов, Министерства юстиции и безопасности, а также других ведомств», - говорится в сообщении.

 




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