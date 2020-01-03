Армения выступает за урегулирование ситуации на Ближнем Востоке  мирными средствами — МИД РА

Министерство иностранных дел Республики Армения выразило глубокую обеспокоенность недавними событиями в Багдаде и отметило, что Армения выступает за разрядку ситуации исключительно мирными средствами.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел РА, в заявлении говорится:

«Мы глубоко обеспокоены недавними событиями в Багдаде, которые также привели к человеческим жертвам. Они могут еще больше усилить угрозу миру в регионе и дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке и за его пределами. Армения выступает за разрядку ситуации исключительно мирными средствами.

Армения и впредь будет тесно сотрудничать со всеми своими партнерами в интересах региональной стабильности и безопасности».

Ранее пресс-спикер МИД РА Анна Нагдалян на своей странице в Facebook написала, что 3 января глава внешнеполитического ведомства Армении Зограб Мнацаканян созвал консультацию.

«На фоне происходящих событий в ближневосточном регионе глава МИД Армении Зограб Мнацаканян провел консультацию с участием послов Армении, аккредитованных в странах региона», - отметила Анна Нагдалян.

Президент США Дональд Трамп фактически объявил войну Ирану, совершив убийство Кассема Сулеймани, командующего спецназом «Аль-Кудс» Корпуса стражей иранской революции, говорит помощник экс-президента США Барака Обамы, президент Международной кризисной группы Роберт Малли.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, иракское ополчение «Аль-Хашд аш-Шааб объявило о гибели пяти членов и двух «гостей» при ракетном обстреле багдадского аэропорта. Среди погибших был и генерал Сулеймани. Соединенные Штаты взяли на себя ответственность за нападение, а Тегеран подтвердил смерть высокопоставленного военного чиновника.

По сообщению ТАСС, 3 января в результате ракетного обстрела США был убит Кассем Сулеймани, командующий спецназом «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции в Иране. Багдадский международный аэропорт, расположенный вблизи военных баз США, подвергся мощным взрывам. Забастовка была заказана президентом США Дональдом Трампом. Президент Ирана Хасан Рухани пообещал, что «Иран и другие страны региона отомстят Америке».