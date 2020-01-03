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Авиакомпания Ryanair начала продавать билеты на 2  новых рейса — Гюмри-Афины и Ереван-Салоники

Авиакомпания Ryanair начала продавать билеты на 2  новых рейса — Гюмри-Афины и Ереван-Салоники

Авиакомпания Ryanair 3 января начала продавать билеты еще на  2 новых рейса - Гюмри-Афины и Ереван-Салоники, до 5 января предоставляя скидки на билеты. 

Как  передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала глава Комитета гражданской авиации РА Татевик Ревазян. 

Она также отметила, что если до внесения поправок в Закон о воздушных пошлинах («Налог на воздух») в Европу обслуживалось 6-7 пунктов назначения: аэропорт имени Шарля де Голля в Париже, Лион, Вену, Варшаву, Афины, Бухарест, Брюссель, то после законодательных изменений были объявлены или поданы заявки на новые рейсы следующими авиакомпаниями: 

  1. Аэропорт Орли в Париже, Transavia
  2. Вена, Wizz Air
  3. Вильнюс, Wizz Air
  4. Берлин, Ryanair
  5. Меминген (из Гюмри), Ryanair
  6. Рим, Ryanair
  7. Милан, Ryanair
  8. Афины (Гюмри), Ryanair
  9. Салоники, Ryanair
  10. Рига, Air Baltic.



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