Авиакомпания Ryanair начала продавать билеты на 2 новых рейса — Гюмри-Афины и Ереван-Салоники
20:02, 3 Январь, 2020
Авиакомпания Ryanair 3 января начала продавать билеты еще на 2 новых рейса - Гюмри-Афины и Ереван-Салоники, до 5 января предоставляя скидки на билеты.
Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала глава Комитета гражданской авиации РА Татевик Ревазян.
Она также отметила, что если до внесения поправок в Закон о воздушных пошлинах («Налог на воздух») в Европу обслуживалось 6-7 пунктов назначения: аэропорт имени Шарля де Голля в Париже, Лион, Вену, Варшаву, Афины, Бухарест, Брюссель, то после законодательных изменений были объявлены или поданы заявки на новые рейсы следующими авиакомпаниями:
- Аэропорт Орли в Париже, Transavia
- Вена, Wizz Air
- Вильнюс, Wizz Air
- Берлин, Ryanair
- Меминген (из Гюмри), Ryanair
- Рим, Ryanair
- Милан, Ryanair
- Афины (Гюмри), Ryanair
- Салоники, Ryanair
- Рига, Air Baltic.