Авиакомпания Ryanair начала продавать билеты на 2  новых рейса — Гюмри-Афины и Ереван-Салоники

Авиакомпания Ryanair 3 января начала продавать билеты еще на 2 новых рейса - Гюмри-Афины и Ереван-Салоники, до 5 января предоставляя скидки на билеты.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала глава Комитета гражданской авиации РА Татевик Ревазян.

Она также отметила, что если до внесения поправок в Закон о воздушных пошлинах («Налог на воздух») в Европу обслуживалось 6-7 пунктов назначения: аэропорт имени Шарля де Голля в Париже, Лион, Вену, Варшаву, Афины, Бухарест, Брюссель, то после законодательных изменений были объявлены или поданы заявки на новые рейсы следующими авиакомпаниями: