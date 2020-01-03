Доморощенным «геополитикам», сеющим панику, премьер советует сидеть спокойно

В Республике Армения существуют институты, которые в состоянии отслеживать ситуацию, анализировать события, а в случае необходимости - предпринимать шаги для исходя из ситуации, а также давать все необходимые рекомендации.

Так написал на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Республика Армения, гражданин Армении и многочисленные туристы в нашей стране живут нормальной жизнью.

А доморощенным геополитикам, которым хочется распространять панику, я бы посоветовал сидеть спокойно», - сказал он.

Президент США Дональд Трамп фактически объявил войну Ирану, совершив убийство Кассема Сулеймани, командующего спецназом «Аль-Кудс» Корпуса стражей иранской революции, говорит помощник экс-президента США Барака Обамы, президент Международной кризисной группы Роберт Малли.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, иракское ополчение «Аль-Хашд аш-Шааб объявило о гибели пяти членов и двух «гостей» при ракетном обстреле багдадского аэропорта. Среди погибших был и генерал Сулеймани. Соединенные Штаты взяли на себя ответственность за нападение, а Тегеран подтвердил смерть высокопоставленного военного чиновника.

По сообщению ТАСС, 3 января в результате ракетного обстрела США был убит Кассем Сулеймани, командующий спецназом «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции в Иране. Багдадский международный аэропорт, расположенный вблизи военных баз США, подвергся мощным взрывам. Забастовка была заказана президентом США Дональдом Трампом. Президент Ирана Хасан Рухани пообещал, что «Иран и другие страны региона отомстят Америке».