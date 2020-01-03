Время в Ереване: 11:07:36,   3 Январь

В отдельных районах Армении возможны  слабые  осадки, похолодает на  2-3 градуса

В отдельных районах Армении возможны  слабые  осадки, похолодает на  2-3 градуса

На территории РА  днем 3-го января, 4-го в отдельных районах ожидаются слабые осадки, с 5-8 января ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

Днем с 3-го января температура воздуха понизится на 2-3 градуса.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в   Ереване    днем 3-го января возможны слабые осадки,   с 4-8 января ожидается погода без осадков.




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