На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги

МЧС сообщает, что по положению на 11:00 часов 2-го января, в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, перевал Варденяц (со стороны Гегаркуникской области) для грузовиков закрыт, а для легковых автомобилей - труднопроходим.

На перевале Вареняц (со стороны Вайоцдзорской области), местами наблюдается гололедица.

В Гюмри (Ширакской области) идет снег.

Автодорога Сотк-Карвачар труднопроходима для всех видов транспортных средств.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента ЦУКС Северной Осетии МЧС РФ автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.

На автодороге Ванадзор-Алаверди-Баграташен ведутся строительные работы, в результате чего вышеупомянутый участок закрыт для грузовых автомобилей. Установлена следующая альтернативная автодорога:

Дилижан-Ноемберян-Баграташен.