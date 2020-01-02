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На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги

На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги

МЧС  сообщает, что по положению на 11:00 часов 2-го января,  в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, перевал  Варденяц (со стороны Гегаркуникской области) для грузовиков закрыт, а для легковых автомобилей - труднопроходим.

На перевале  Вареняц (со стороны Вайоцдзорской области),   местами наблюдается гололедица. 

В Гюмри  (Ширакской области)  идет снег.

Автодорога Сотк-Карвачар труднопроходима для всех видов транспортных средств.

Согласно данным,  полученным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента ЦУКС Северной Осетии МЧС РФ автодорога Степанцминда-Ларс открыта  для всех видов  транспорта.  

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с  зимними шинами. 

На автодороге Ванадзор-Алаверди-Баграташен ведутся строительные работы, в результате чего вышеупомянутый участок закрыт для грузовых автомобилей. Установлена следующая альтернативная автодорога:

Дилижан-Ноемберян-Баграташен.




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