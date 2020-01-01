В Арцахе из-за болезни умер военнослужащий  АО

1 января около 11:30 часов в одной из в/частей, дислоцированных на северо-востоке, из-за болезни умер военнослужащий Армии обороны НКР Артём Казарян (2000 г/р).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны, ведется расследование с целью выяснения обстоятельств случившегося.

Министерство обороны Республики Арцах выражает глубокую скорбь по поводу утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родственникам и сослуживцам скончавшегося военнослужащего.