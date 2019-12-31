Премьер-министр вместе с супругой присутствовал на концерте по случаю Нового года

Премьер-министр Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян в Национальном академическом театре оперы и балета имени А.Спендиаряна присутствовал на концерте по случаю Нового года. В рамках “Новогодний праздничный концерт 2020” выступил Государственный симфонический оркестр Армении под руководством Сергея Смбатяна, а также приглашенные гости.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, концертную программу организовало министерство образования, науки, культуры и спорта.