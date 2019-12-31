В 2020 году наши надежды должны преобразоваться в практические шаги и результаты: президент

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание по случаю Нового года.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, в послании, в частности, говорится:

“Уважаемые граждане Республики Армения,

Дорогие соотечественники во всём мире,

Скоро мы перевернём ещё одну страницу нашей истории, страницу 2019 года. Перевернём с надеждой и верой в будущее, новыми ожиданиями.

Уходящий 2019 год был годом, чтобы по-новому очертить национальные и государственные цели. Мы вместе прошли ещё один этап укрепления государственности.

Как государство, как народ, как большая семья наши первоочередные задачи и приоритеты не изменились. Однако в 2020 году наши надежды должны преобразоваться и продолжить становиться практическими шагами и результатами.

И я желаю всем нам здравомыслия, дисциплинированности, организованности, здравых суждений, ответственности и терпимости.

Каждый Божий день мы думаем о наших больших и малых семьях, о нашем доме и нашей Родине. Родина начинается с семьи. А с семьи начинается защита независимости и безопасности нашей единой Родины – Армении и Арцаха. Наша совокупная воля в Армении, Арцахе и Диаспоре имеет один фронт проявления: безопасность и мощь Армении и Арцаха.

Семья…

Семья – это также гарантия духовной и нравственной безопасности, основа нашей системы ценностей, наш язык, наша вера, наша церковь, наше наследие, наши национальные ценности, наша армия, наша надёжная защитная крепость…

Не будем также забывать, что члены нашей семьи это также незнакомый нам странник, пекарь, который ночью печёт для нас хлеб, стоящий на границе солдат, родители и семья которого с нетерпением ждут его, врач, который, спасая человеку жизнь, становится его родным, продавец цветов, купленными у которого цветами мы радуем наших любимых, обрабатывающий землю сельчанин, который приносит нам всем свои плоды, воспитательница детского сада, которая заботится о наших малышах, каждый, кто дарит детям любовь, радость, внимание, заботу…

Любовь, солидарность и толерантность пусть будут властвующими во всех семьях, также в нашей политической и общественной жизни…

Забота по отношению к семье – это забота по отношению к Родине, от Гюмри до Гориса, от Сюника до Лори, от Арцаха до Тавуша… Давайте всей семьёй будем знать Родину.

В каждой семье наш завтрашний день, наше будущее, будущее Родины. Будущее основано на образовании, знаниях, культуре и новых технологиях. Армения может и должна числиться в ряду тех государств, которые малы, однако успешны и сильны, у которых слышимый голос. У нас есть очень чёткое преимущество: мы маленькое государство, но всемирная нация.

Будем портом во всемирном океане данных. От программирования пойдём к искусственному интеллекту, от математики – к математическому моделированию, от физики, химии, биологии – к научным инновациям.

Но будем помнить, что невозможно достигнуть успеха в нравственной и культурной пустыне.

Будем терпимы по отношению друг к другу, однако нетерпимыми к нетерпимости, коррупции и общественно порицаемым явлениям.

Родина не может быть экономически мощной, если там не закон главенствует. Мы должны быть страной закона не только принимая хорошие законы, но и уважая и применяя законы. Конституция и законы должны восприниматься не как чисто юридический документ, а как культура и образ жизни.

Дорогие соотечественники!

Пусть 2020 год будет годом новых достижений и побед.

Пусть мир и успех сопровождают нашу страну, всех граждан Республики Армения, наш народ в Армении, Арцахе и Диаспоре, наши семьи, каждого из нас.

Свои особые добрые пожелания шлю всем военнослужащим, инвалидам войны и семьям павших героев, одиноким или находящимся в доме престарелых соотечественникам, многодетным семьям, сотрудникам здравоохранения и находящимся под их заботой больным, маленьким гражданам Армении,

Всем…

Да хранит Господь нашу Родину и рассеянный по миру армянский народ.

Поздравляю с Новым годом!”