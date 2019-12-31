2020 станет годом экономического, политического, социального и психологического взлета: Пашинян

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил поздравительное послание по случаю Нового года и Рождества.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:

“Дорогой народ, гордые граждане Республики Армения, гордые граждане Республики Арцах, гордые армяне диаспоры.

Обращаюсь к вам в прямом эфире из сердца Республики Армения и столицы всего армянства Еревана - с площади Республики, на которой в 2018 году мы вместе совершили ненасильственную бархатную народную революцию.

Уходящий 2019 год был первым полным послереволюционным годом, и в своем новогоднем обращении от 31 декабря 2018 года я обещал вам, что в 2019 году мы достигнем новых высот, добьемся новых успехов, в первую очередь, в социально-экономической жизни нашей страны.

Я рад сообщить, что за последний год мы достигли множества видимых, ощутимых и измеримых результатов.

По итогам 2019 года Армения будет иметь самый большой экономический рост не только в нашем регионе, не только в Евразийском экономическом союзе, не только в СНГ и на всем постсоветском пространстве, но также, предположительно, во всем европейском регионе. По итогам 2019 года Армения станет одной из ведущих стран мира по темпам экономического роста.

Граждане Республики Армения могут увидеть и почувствовать произошедшие в нашей экономике изменения:

В 2019 году в Армении отремонтировано столько же дорог, сколько в 2015, 2016, 2017 годах вместе взятых.

Зарплаты военнослужащих, спасателей, учителей, лесников и многих работников сферы здравоохранения увеличились, с 1 января 2020 года увеличатся все виды пенсий и пособий, увеличится также минимальная заработная плата.

Реализуются чисто социальные программы: за счет бюджетных средств 300 детей-воспитанников детских домов, которым государство обязано было предоставить жилье еще с 2003 года, в конце концов получают дома.

Решается жилищная проблема военных пенсионеров, на это выделено более 8 миллиардов драмов.

На обеспечение жильем 121 семьи беженцев выделено 1 миллиард 500 миллионов драмов. Такой программы никогда не было реализовано в Армении.

И мне приятно отметить, что в настоящее время в Армении уровень бедности находится на самом низком уровне с момента начала проведения такого учета.

Международные резервы нашей страны достигли беспрецедентных объемов, превысив 2,8 миллиарда долларов, а налоговые поступления в государственный бюджет в 2019 году перевыполнены на более чем 100 миллиардов драмов.

Правительство Армении реализует множество программ, чтобы помочь тысячам семей преодолеть бедность и достичь процветания посредством труда.

Также важно отметить, что с мая 2018 года в Армении появилось около 84 тысяч новых рабочих мест, число безработных резко сокращается. Более того, сегодня в Армении существуют тысячи вакансий.

Дорогие соотечественники!

Список наших достижений можно продолжать очень долго. Однако я перечисляю все это не только для подведения итогов 2019 года, но и для определения наших ориентиров на 2020 год.

Мы празднуем Новый год с высоким настроением, прочной уверенностью в себе, новой верой в свои силы и свое будущее.

2020 год должен стать годом персонализации этого общенационального настроения, уверенности в себе и веры. В новом году даже скептикам придется поверить в свои силы и свое будущее, и мы должны дать каждому гражданину силу, уверенность в том, что он может, он способен, он в силах добиться успеха в образовании, карьере, предпринимательстве, созидании посредством честной, творческой, грамотной работы, он может обогащаться и обогащать нашу страну.

Мы внесли значительные изменения в Налоговый кодекс, чтобы 2020 год стал исключительным годом для экономической активности наших граждан. После революции сотни миллионов долларов поступают в Республику Армения, и каждый гражданин должен подумать о том, каким проектом творческого предпринимательства он может получить свою из этого национального богатства и какую долю национального богатства он может создать сам.

Дорогие соотечественники!

В Армении настали времена, когда нужно сделать невозможное возможным. В 2018 году очень немногие верили в то, что можно осуществить ненасильственную бархатную народную революцию в стране, а в 2019 году очень немногие верили в то, что мы сможем достичь достойных всемирного внимания экономических показателей.

2020 год станет годом обретения надежды для скептиков и взлета для энтузиастов. 2020 станет годом экономического, политического, социального и психологического взлета для Республики Армения. Таково значение этого момента на многолюдной и преисполненной радости, любви и солидарности революционной площади Республики.

Дорогие соотечественники!

В 2019 году мы практически закрыли постыдную страницу так называемого “оружия 80-х годов”. Всего несколько дней назад Армения приобрела сверхсовременные многофункциональные самолеты Су-30СМ, и наконец у нас есть истребительная авиация, мы приобрели сверхсовременные системы противовоздушной и противоракетной обороны “ТОР-М2КМ”.

В 2019 году мы приобрели беспрецедентное в последние годы количество оружия и вооружения, которые или произведены в 2019 году, или не были использованы вообще. Это беспрецедентная ситуация в истории нашей армии.

Считаю необходимым еще раз повторить, что это сверхсовременное оружие нам нужно для мира, а не для войны. И наш мир сегодня, прямо сейчас, в эту минуту обеспечивают стоящие на передовой, на границе и наблюдающие за нами в своих воинских частях солдаты, офицеры, генералы.

С этой торжественной новогодней трибуны я направляю им поздравления и благодарю за то, что они твердо стоят на страже нашего мира.

Отмечу также, что в армии началось и стремительно развивается внедрение новой системы питания солдат, которая получила широкую поддержку со стороны солдат, их родителей и общества. По итогам 2020 года мы намерены обеспечить все воинские части армянской армии такой системой питания, в результате чего столы наших солдат будут достойны их службы .....

Я направляю особые приветствия сотрудникам полиции Республики Армения, Службы национальной безопасности, министерства по чрезвычайным ситуациям, министерства юстиции, которые проводят эти новогодние минуты на службе, обеспечивая безопасность страны и людей, и благодарю их за службу.

Сердечно приветствую тех сотрудников сферы здравоохранения, энергетики, транспорта, общественного питания и вообще всех, кто встречает Новый год не с членами семьи, а на рабочем месте.

И, наконец, я приветствую всех граждан Республики Армения, всех наших соотечественников - в Армении, Арцахе, диаспоре ... и особенно тех людей, которые сейчас находятся здесь - в центре Еревана, столице всех армян и столице Республики Армения - на площади Республики.

Я люблю вас всех, я горжусь вами всеми и преклоняюсь перед всеми вами.

И я служу всем вам, все ваши боли в моем сердце, все ваши нужды в моем уме, все ваши мечты в моей душе.

Улыбнитесь друг другу, дорогие соотечественники, потому что, вот, наступил Новый год.

И следовательно:

Да здравствует свобода,

Да здравствует Республика Армения,

Да здравствуем мы и наши дети, ибо живем и будем жить в свободной и счастливой Армении.

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