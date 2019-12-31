В ближайшие дни ожидается погода без осадков

На территории Армении днем 31-го декабря и с 1-5 января ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. Температура воздуха существенно не изменится.

Как сообщили

Арменпресс

в пресс-службе МЧС Армении, в городе Ереван днем 31-го декабря и с 1-5 января ожидается погода без осадков.