В ближайшие дни ожидается погода без осадков
На территории Армении днем 31-го декабря и с 1-5 января ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. Температура воздуха существенно не изменится.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, в городе Ереван днем 31-го декабря и с 1-5 января ожидается погода без осадков.
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