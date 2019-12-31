2019 год был годом сложных решений и вызовов, но в то же время - успехов и достижений: Ашот Гулян

Председатель Национального собрания Республики Арцах Ашот Гулян направил поздравительное послание по случаю Нового года и Рождества.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Арцаха, в послании говорится:

“Дорогие соотечественники,

Сердечно поздравляю всех вас, жителей Арцаха, Армении и Диаспоры, с наступающим Новым годом и Рождеством.

2019 год был годом сложных решений и вызовов, но в то же время - успехов и достижений. И хотя вызовы, ожидаемые в 2020 году, не менее серьезны и ответственны, тем не менее, я уверен, что мы обладаем необходимой волей и решимостью, чтобы противостоять им и с честью пройти этот чрезвычайно важный период.

Хочу выразить благодарность и поздравить учителя, военного, врача, земледельца, ученого и всех тех людей, которые делают возможным стабильное развитие и безопасное, надежное будущее Арцаха и Армении.

Наш народ всегда отличался своим единством и умением сохранять добрые традиции, поэтому уверен, что в наступающем 2020 году и во все последующие годы мы продолжим работать с еще большим воодушевлением и преданностью во имя свободной, благополучной и развитой родины.

Отсюда, из Арцаха, я вместе со своей семьей присоединяюсь к пожеланиям миллионов наших соотечественников и дружественных нам народов, отмечающих Новый год, и желаю, чтобы наступающий 2020 год для каждого из нас стал годом новых идей, здоровья и счастья, а для нашей любимой родины - годом мира, экономического прогресса и осуществления общенациональных программ.

Поздравляю с Новым годом и Рождеством”.