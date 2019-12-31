СНБ Армении раскрыла попытку ввоза в страну наркотиков в особо крупных размерах.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СНБ, находившийся с 21-го декабря в РФ гражданин Армении незаконно приобрел героин в особо крупных размерах и в соответствующей упаковке хранил в своем теле. Прибыв 24-го декабря самолетом из Москвы в Армению, обойдя таможенный контроль, гражданин незаконно ввез наркотики в особо крупных размерах через государственную границу на КПП. Однако после прохождения таможенного контроля гражданин был пойман сотрудниками СНБ и задержан.

По факту возбуждено уголовное дело. Гражданин признал свою вину, дал признательные показания. Суд избрал в его отношении в качестве меры пресечения арест.

Следствие продолжается, принимаются меры для выявления всех лиц, вовлеченных в преступление, и привлечения их к ответственности.